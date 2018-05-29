taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.250
USD
4,5920
EURO
5,3086
ALTIN
191,83
PETR
75,4500

AK Parti bayrağını indirmek için direğe tırmanan CHP'li kadın

İzleyeceğiniz görüntülerde, AK Parti bayrağını indirebilmek için gecenin bir saatinde direğe tırmanmaya çalışan bir CHP'li kadın var.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 10:43..
  1. Haberler
  2. Video Haber
AK Parti bayrağını indirmek için direğe tırmanan CHP'li kadın

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da bir mültecinin, 4. katta asılı kalan çocuğu kurtarmak için yukarı tırmanmasına tanıklık etmiştik. O görüntüler, Fransa ve dünyada çok konuşulmuştu.

İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet Mahallesi'nde yaşanan olayda, CHP'li kadının sırf AK Parti bayrağını indirmek için direğe tırmanma çabası ise Fransa'daki mülteciyi kıskandıracak cinsten.

AK Parti bayrağını indirmek için direğe tırmanan CHP'li kadın

AK Parti bayrağını indirmek için direğe tırmanan CHP’li kadın ViDEO

GECENİN İKİSİNDE BAYRAK İNDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Görüntülerde, gece saat 2 sularında bir kadın direğe tırmanmaya çalışarak metrelerce yukarıda asılı olan AK Parti bayraklarını indirmek istiyor. Çabasında başarılı olamasa da ortaya koyduğu mücadele oldukça fazla.

AK Parti bayrağını indirmek için direğe tırmanan CHP'li kadın

HAYRETLE İZLEDİLER

O sırada yoldan geçen birkaç vatandaş da kadının yapmaya çalıştığı şeyi hayretle izliyor.

AK Parti bayrağını indirmek için direğe tırmanan CHP'li kadın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

682
Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

312
Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

308
3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

178
Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

208
Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

212
Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94