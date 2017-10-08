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CHP'li kadınlar müftülere nikah kıyma yetkisini protesto etti

Mersin'de CHP İl Kadın Kolları üyeleri, müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesini basın açıklaması yaparak protesto etti.

08.10.2017 - 21:57
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Forum Alışveriş Merkezi havuzbaşında toplanan kadınlara, CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak ve bir grup erkek de destek verdi. Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM İçişleri Komisyonu tarafıdan kabul edilmesiyle müftülerin de evlendirme memurları arasına eklenmesine tepki gösteren kadınlar, kanun tasarısını eleştirdi.

CHP'li kadınlar müftülere nikah kıyma yetkisini protesto etti

"TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK"

'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganları atıp, 'Gücünün farkında ol', 'Müftü resmi nikah kıyamaz' yazılı dövizler taşıyan kadınlar adına açıklama yapan CHP Kadın Kolları İl Başkanı Pakize Güler, amacın laikliğin içini boşaltmak olduğunu öne sürdü.

"HERHANGİ İYİ BİR NİYET YOKTUR"

Bu gibi düzenlemelerle amaçlananın, Medeni Kanun'un düzenlediği tüm alanları dini kurallara dayanan bir sisteme dönüştürmek olduğu savunan Güler, "Bu yapılanlar din devletine giden yolda döşenen taşlardır. Herhangi bir iyi niyet yoktur. İktidar Türkiye Cumhuriyeti'ni dini kurallar tarafından belirlenen bir Türkiye'ye dönüştürmeye çalışmaktadır" dedi.

CHP'li kadınlar müftülere nikah kıyma yetkisini protesto etti

CHP Mersin Milletvekili Çamak ise, tasarının gündeme geldiği günden bu yana geri çekilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Açıklamaların ardından bir süre slogan atan kadınlar, olaysız şekilde dağıldı.

CHP'li kadınlar müftülere nikah kıyma yetkisini protesto etti

CHP'li kadınlar müftülere nikah kıyma yetkisini protesto etti

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