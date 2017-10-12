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CHP'li kadınlar müftüye nikah yetkisini protesto etti

CHP'li kadınlar "Müftülüklere nikah yetkisi ve görevi" veren düzenlemeye tepki göstererek "AKP şaşırma nikahıma karışma" sloganları attı.

12.10.2017 - 13:15
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CHP'li kadınlar müftüye nikah yetkisini protesto etti

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısındaki "Müftülüklere nikah yetkisi ve görevi" veren düzenlemeye ilişkin, Meclis önünde bir araya gelen CHP kadın örgütleri, protesto gösterisi gösterdi.

Birçok CHP'li milletvekili ve vatandaşın katıldığı eylemde 'müftülük' düzenlemesinin geri çekilmesi çağrısında bulunuldu.

CHP'li kadınlar müftüye nikah yetkisini protesto etti

SLOGANLAR ATILDI

CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse yaptığı basın açıklamasında, "Bu düzenleme ya geri çekilecek ya geri çekilecek. Başka yolu yok" dedi.

İzmir Marşının söylendiği eylemde, "Türkiye laiktir laik kalacak", "Hak, hukuk, adalet", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "AKP şaşırma, nikâhıma karışma" sloganları atıldı.

"Bu daha başlangıç" diyen CHP'li kadınlara CHP Mersin Milletveki Serdal Kuyucuoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili ve vatandaş eşlik etti.

Örgütlerin içeri giriş işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle kapıda uzun kuyruklar oluştu.

CHP'li kadınlar müftüye nikah yetkisini protesto etti

"LAİKLİK İLKESİNE AYKIRI"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısındaki "Müftülüklere nikah yetkisi ve görevi" veren düzenlemeye ilişkin, "Medeni hakların, din görevlilerine devredilmesi laiklik ilkesine aykırıdır." ifadesini kullandı.

CHP Kadın Kolları üyesi kadınlar, çok sayıda CHP milletvekilinin de katılımıyla Mecliste basın açıklaması yaptı.

CHP'li kadınlar müftüye nikah yetkisini protesto etti

"TOPLUM İKİYE BÖLÜNÜR"

Köse, burada yaptığı konuşmada, "yasa tasarısı onaylandığı taktirde toplumun açıkça ikiye ayrışacağını" savunarak, "İktidar, siyasal iktidarını korumak için toplumu kutuplaştırma yöntemini bir kez daha deneyecek ve bundan siyasal rant elde etmeye çalışacaktır." görüşünü ileri sürdü.

CHP'li kadınlar müftüye nikah yetkisini protesto etti

"HÜKÜMETİ UYARIYORUZ"

Fatma Köse, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu şekilde, bu ülkenin çocuklarını, kadınlarını asla koruyamazsınız. Bu tasarıyı asla kabul etmiyoruz. Çünkü bizler özgürlük ve eşitlik mücadelesi verirken, bu tasarı, kadınların Medeni Kanun ile elde ettiği hakların ortadan kaldırılmasının önünü açıyor. Bu tasarı, çocuk yaşta evliliklere imkan sağlıyor. Bu tasarıyla kimin ne tür nikah kıyacağı tartışması toplumda yeni kutuplaşmalara sebep oluyor. Medeni hakların, din görevlilerine devredilmesi laiklik ilkesine aykırıdır. Şimdiden hükümeti uyarıyoruz. Toplumun, ülkenin bunca sorunu varken Türkiye gündeminde toplumsal gerginlik yaratacak ve eninde sonunda geri çekmek zorunda kalacakları bu yasayı asla Meclise, Genel Kurula getirmesinler. Bizler, özgür ve eşit bir yaşamı tesis edinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz."

CHP'li kadınlar müftüye nikah yetkisini protesto etti

CHP'li kadınlar müftüye nikah yetkisini protesto etti

CHP'li kadınlar müftüye nikah yetkisini protesto etti

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