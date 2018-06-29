CHP'li Kani Beko: Seçimde şaibe var

CHP İzmir Milletvekili ve DİSK eski Genel Başkanı Beko, Çeşme'ye gelerek, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran ile Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kani Beko, ziyaretinde, 24 Haziran seçimlerinde CHP İlçe Örgütü ve Belediye Meclis üyeleriyle beraber gösterilen başarı dolayısıyla Başkan Dalgıç'a teşekkür etti.

"BANA GÖRE SEÇİMDE ŞAİBE VAR"

Beko, "Her ne kadar bu mücadeleyi azimle kararlı bir şekilde verdiysek de karşılığını alamadık. 24 Haziran'da demokratik bir seçim olmadı. OHAL koşullarında yapılan seçimlerde, bütün bakanlıklar ve AKP'li birçok belediye başkanı, AKP'nin militanları gibi çalıştılar. Normal bir seçim olmadı. Benim ziyaret ettiğim birçok bölgede bunlar yaşandı. Dolayısıyla seçim sonuçlarına baktığımızda da bana göre seçimde şaibe var. Ben Doğu bölgesine en çok giden sendikacılardan biriyim. Oranın yapısını iyi bilenlerden biriyim. MHP'ye 2,5 milyona yakın oy çıkması, bana göre mümkün değil. O bölgede, bir; korucular var, iki; polisler var, üç; ordu var bir de aşiretler var. Tamamını toplasanız 500 binden fazla oy alamazsınız." diye konuştu.

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