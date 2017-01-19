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CHP'li katip üye 7. maddenin oy tutanağını imzalamadı

TBMM'de oylanan anayasa değişikliği tasarısının 7. maddesinin oy sayım tutanağını CHP milletvekili Emre Köprülü imzalamadı.

19.01.2017 - 06:22
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CHP'li katip üye 7. maddenin oy tutanağını imzalamadı

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 7'nci maddesi 340 oyla kabul edildi.

TBMM Başkanlık Divanında oturan Meclis Katip Üyesi CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün (en sağda ayakta) oy sayımına ilişkin tutanağı imzalamaması üzerine TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı (ortada oturan) tutanağı Meclis Katip Üyesi AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü'ye (sol 2 ayakta) imzalattı.

CHP'li katip üye 7. maddenin oy tutanağını imzalamadı

AK Parti'li milletvekilleri, maddenin kabul edilmesini alkışlayarak karşıladı.

CHP'li katip üye 7. maddenin oy tutanağını imzalamadı

CHP'li katip üye 7. maddenin oy tutanağını imzalamadı

CHP'li katip üye 7. maddenin oy tutanağını imzalamadı

CHP'li katip üye 7. maddenin oy tutanağını imzalamadı

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