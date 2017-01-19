CHP'li katip üye 7. maddenin oy tutanağını imzalamadı

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Down sendromlu Metin'in hayali gerçek oldu

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Sinop'ta bir vatandaş ahşap evi kamyonla taşıdı

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"Güvenlik ve Garantiler" konusunun ele alındığı Beşli Konferans dün Mont Pelerin'de 5 günlük aranın ardından başlandı.

Kıbrıs müzakerelerinde Beşli Konferans devam ediyor

Kocaeli'nde motosiklet ile gelerek park halindeki bir minibüsü çalmaya kalkışan hırsızlar, mahalleli fark edince koşarak kaçtılar.

Cuma günü görevini Trump'a devredecek olan ABD Başkanı Obama, Beyaz Saray'daki son basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Obama Beyaz Saray'da son kez konuştu

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 2016-2017 Yarı Yıl tatili dolayısıyla ilköğretim öğrencilerine lunapark bileti hediye etti.

1 Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda 6. maddenin oylaması iptal edildi.

2 CHP'li vekilden TBMM Başkanvekili Bahçekapılı'yı kızdıran sözler Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, kendisine laf atan milletvekiline tepki gösterdi.

3 Mısır'da Mursi ailesinin tamamı teröristler listesinde Darbe ile görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi'nin oğlu Ahmed, kendisi ve ailesinin terörist listesine alındığını söyledi.

4 TBMM'de tutuklu HDP'lileri sayan vekile şehitlerle yanıt Muş Milletvekili Burcu Çelik, her oylamada tutuklu vekilleri sayınca AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı, şehitlerin isimleriyle karşılık verdi.

5 Polisten uyuşturucu tacirlerine 7 milyon TL'lik darbe Bursa’da düzenlenen operasyonda bir tırda piyasa değeri 7 milyon TL olan 162 kilogram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

6 Real Madrid Kral Kupası'nda Celta de Vigo'ya yenildi Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Celta de Vigo'ya mağlup oldu.