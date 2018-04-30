Habertürk'te Didem Aslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında yaklaşan seçimler, seçim vaatleri ve CHP'nin olası adayları konuşuldu.

Programın konuklarından CHP Parti Meclisi üyesi Zeki Kılıçaslan, Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemelerin bir çoğunun aslında CHP'nin projeleri olduğunu savundu.

CHP'li Kılıçaslan: AK Parti bizim projelerimizi kullandı