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CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

Meclis önündeki eylemde bir kadından soyunmasını isteyen CHP'li vekil, kendisinin bir provokatör olarak gösterilmeye çalışıldığını savundu.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 06:49..
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CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

Meclis önünde kadınlar tarafından düzenlenen protesto gösterisinde çekilen görüntüler, izleyenleri bile şaşkına çevirmişti.

Görüntülerde; CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın bir kadından soyunmasını istediği ve kadının da çevredekilerin itirazlarına rağmen tişörtünü çıkardığı görülüyordu.

NERESİ KUMPAS

Yaşananların medyaya yansımasından rahatsız olan CHP'li Tanal, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kendisine kumpas kurulduğunu söyledi.

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

"PROVOKATÖR OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Protestocuları coşkulandırmak için polis ekipleriyle sert tartışmalar yaşayan Mahmut Tanal, "Mahmut Tanal’ı, yandaş, tetikçi medya aracılığıyla algı yönetimi yaratılarak bir milletvekilini provokatör olarak göstermeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

"NEFRETLE KINIYORUM"

Tanal, "Hukuk dışı ve ahlak dışı bu kumpası ve bu yönetimi, bu algı yönetimini nefretle kınıyorum. Dikmen Kapısı’nda yaşanan olaylar sırasında o görüntülerin yandaş medyaya acilen servis edilmesi suçluluğun vesikasıdır." diye konuştu.

Meclis önünde CHP eylemi: Soyunup tişörtünü vekile verdi VİDEO

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