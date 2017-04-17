CHP'li Mahmut Tanal'a göre Evet diyen diktatörlük istiyor

Nüfusu en kalabalık 30 büyükşehirden 17'sinde hayır, 13'ünde ise evet çıktı.

Kadıköy'de bir grup, referandum sonuçlarının ardından Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) izinsiz gösteri yaptı.

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Silivri Cezaevi'nde referandum sonucu

Çoğunlukla FETÖ davası sanıklarının olduğu Silivri Cezaevi'nde geçerli sayılan 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü "evet" çıktı.