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CHP'li Mahmut Tanal'a göre Evet diyen diktatörlük istiyor

CHP ne zaman seçim kaybetse, halkın büyük çoğunluğunun onayını alamadığında hemen suçlamaya, seçmene hakaret etmeye başlıyor.

17.04.2017 - 09:02
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CHP'li Mahmut Tanal'a göre Evet diyen diktatörlük istiyor

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