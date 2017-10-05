CHP'li Mehmet Bekaroğlu PKK'lı teröristlere üzüldü

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Muğla'da yakalanan PKK'lı teröristlerin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

"REZALET"

Gözaltına alınan teröristlerin fotoğraflarının teşhir edilmesinin insan hakları ihlali olduğunu savunan CHP'li vekil, yaşananları "rezalet" olarak nitelendirdi.

"ALKIŞLAYANLAR VATANSEVER DEĞİL İNSAN BİLE OLAMAZ"

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan CHP'li Bekaroğlu, "Bu vahşeti alkışlayanlar değil vatansever, insan bile olamazlar. Hukuk dışılıkla, vahşetle ülke, birlik, beraberlik korunamaz." ifadelerini kullandı.

BOMBA ŞÜPHESİ

Güvenlik güçleri, yakalanan 5 PKK'lı teröristin üzerinden bomba araması yapmıştı.

2 GÜNDE 10 PKK'LI

Bugün devam eden operasyonlar ise güvenlik güçleriyle çatışan 5 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirilmişti.