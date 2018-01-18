CHP'li Mehmet Bekaroğlu Yılmaz Özdil'e cevap verdi

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Ümit" başlıklı yazısında Ümit Kocasakal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını destekledi.

"CHP RİZE'DE SIFIR ÇEKTİĞİ İÇİN..."

Yazısında, Saadet Partisi'nden CHP'ye transfer olan Mehmet Bekaroğlu ile Ümit Kocasakal'ı karşılaştıran Yılmaz Özdil, "Kefere Kemal" diyen, CHP Rize'de sıfır çektiği için aman mutlaka milletvekili seçilsin diye İstanbul'dan aday gösterilen Mehmet Bekaroğlu mu? Ümit Kocasakal mı?" ifadelerini kullanmıştı.

"ATATÜRK'E KEFERE DEDİĞİM DOĞRU DEĞİL"

Bekaroğlu, Sözcü yazarı Özdil'in bu yazısına yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

"Atatürk'e kefere dediğim doğru değil, böyle bir şey yok, bu tamamen uydurmadır, yalandır, iftiradır." diyen Bekaroğlu, "25 yıl önce, üniversitedeki bir rektörlük seçimi öncesi icat edilen bu yalan, hala bana ve dostlarıma zarar vermek için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.