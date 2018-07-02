CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun HDP itirafı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu; terör örgütü PKK'nın Kandil'de saklanan elebaşlarından Murat Karayılan'ın, terörle mücadeleye yeni bir boyut kazandıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan daha iyi olduğunu yazarak haddini aştı.

"HDP'Yİ MECLİS'E TAŞIMAK SUÇ MU"

Gelen tepkiler üzerine bu sözlerinin arkasında olduğunu yazan Bekaroğlu'ndan şimdi de HDP ile yapılan sandık ittifakının itirafı geldi.

Partisini, HDP'yi Meclis'e taşımakla suçlayanlara cevap veren Mehmet Bekaroğlu, bunun suç olmadığını belirtti.

CHP'li vekilin bu sözleri, Karayılan'ı savunmuş bir olarak takipçilerini şaşırtmadı.