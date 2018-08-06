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CHP'li muhalifler mahkeme seçeneğini planlıyor

Muharrem İnce destekçisi CHP'li delegeler, Genel Merkez'den yapılan "Yeterli sayı yok" açıklamasına ikna olmadı; mahkeme planları yapılıyor.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 18:49..
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CHP'li muhalifler mahkeme seçeneğini planlıyor

Muharrem İnce, seçimlerin ardından başlayan parti içi tartışmaları sonlandırmak için “Herkes yerinde kalsın. Ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız.” demiş bir sonraki açıklamasında da “Partiyi mahkeme koridorlarında tartıştırmam.” diye konuşmuştu.

CHP'YE KAYYUM GELEBİLİR

İnce'nin bu açıklamalarının ardından kurultay çalışmaları başlatılmıştı, şimdi ise muhalifler arasında mahkeme seçeneği düşünülüyor. Mahkemeden çıkan sonuca göre CHP'ye kayyum atanması söz konusu olabilir.

YETERLİ İMZA TOPLANAMADI

Muharrem İnce destekçilerinin günlerdir toplamaya çalıştığı kurultay için gerekli 622 imza, bugün CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre toplanamadı.

Ancak yapılan "Kurultay yok." açıklamasının ardından, CHP muhalefetinden açıklama geldi. Muhalefet mahkeme seçeneğini planlamaya başladı.

MAHKEME SEÇENEĞİ MASADA

Kurultay için imza veren CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan "Şaşkınlıkla izliyorum süreci. O imzaların her birinin bir hikayesi var. Noter tasdikli belgeleri bile adi fotokopi gösterdiler. Partiden istifa etmiş diyorlar. Ama bu kişilerin üyeliği şu an bile devam ediyor. 31 kişi imza çekmiş demeye getiriyorlar. Tasdikli belgeleri neden kabul etmiyorsunuz? Kimler imzasını hangi gerekçe ile çekmiş? Kendileri tehdit mi edilmiş? Biz bunları bilmek istiyoruz. Mahkeme ile ilgili de istişare edeceğiz. Her seçenek masada." dedi.

CHP'li muhalifler mahkeme seçeneğini planlıyor VİDEO

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

CHP PM üyesi Gaye Usluer ise "630 delegenin iradesi bizim kontrolümüz altında değil. Delegelere baskın yapılmıştır. Bu beyana dayalı. Belge yok. Herkes yaşıyor bu ülkede. Burada yanlış olan onların imzasını çekmesindense, onların iradesine ipotek konulmasıdır. Varsa siyasi etik dışı, ahlak dışı yöntemler takipçisi olacağız." dedi.

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