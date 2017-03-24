CHP'li Muharrem İnce boş meydana konuştu

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 16 Nisan'da yapılacak referanuma 23 gün kala çalışmalarına devam ediyor.

DİNLEYEN OLMADI

Karaman'da seçmenlerle buluşmak isteyen İnce, meydanı dolduramadı. Oldukça boş olan bir meydana hitaben konuşma yapan CHP'li vekil, 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'hayır' oyu kullanılmasını istedi.

MEYDAN BİRAZ DOLUNCA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Karaman ziyaretinin ardından Mersin'e de giden Muharrem İnce, burada da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaman hezimetinden sonra kalabalık bir meydana seslenen İnce, burada çekilen fotoğrafları Twitter hesabından yayınladı.

CHP'li vekil, Karaman'da meydanın boş kalması nedeniyle çekilen fotoğrafları paylaşamadı, arşivine eklemekle yetindi.