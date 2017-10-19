CHP'li Murat Bakan papazları ve hahamları sordu

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Meclis'te yaptığı konuşmada müftülere nikah yetkisini değerlendirdi.

HAHAMLAR VE PAPAZLAR

Kararın yanlış olduğunu savunan CHP'li Bakan; Alevi dedelerinin, hahamların ve papazların bu hakkı kullanmak istediği zaman ne olacağını sordu.

"NASIL BİR UYGULAMA OLACAK"

Murat Bakan, "Yaşanacak bir başka sorun da farklı inançlara sahip yurttaşlarımız arasında olacaktır. Anayasa’mıza göre herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Dolayısıyla, Hristiyan, Yahudi, Ezidi vatandaşlarımız ya da toplumumuzun önemli bir bölümünü oluşturan Alevi vatandaşlarımız ya da Hanefilik dışında diğer mezheplere aidiyet duyan vatandaşlarımız, belirtilen “eşitlik” ilkesi uyarınca, Alevi dedesinin, papazın, hahamın, Caferi vatandaşlarımız kendi cami hocalarının, Şafiiler melelerin önünde bu hakkı kullanmak isterse nasıl bir uygulama olacaktır?" ifadelerini kullandı.