CHP'li Musa Çam'dan hayır sloganı

16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu öncesi çalışmalarını İzmir'de sürdüren CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Ödemiş'te köy ve merkezde yaptığı ziyaretlerde neden 'hayır' denilmesi gerektiğini anlattı.

MAYINA BASMAYIN, HAYIR'A BASIN

Katıldığı söyleşide de sokaktaki vatandaşa da bunun bir milletvekili seçimi ya da belediye başkanlığı seçimi olmadığı hatırlatmasını yapan Çam şunları söyledi:

''Bu rejim değil sistem değişikliği diyorlar. Külliyen yalan. Onun için buna hayır demeliyiz. Tek adam yönetimine, diktalığa, geriye gitmeye, halkın elinden egemenliğinin alınmasına, yüce Meclis'in pasifleştirilmesine hayır demeliyiz. Türkiye'ye dayatılmak istenen başkanlık sistemi tam bir mayındır. Bu ülkenin geleceğini yok edecek, karanlığa sürükleyecek bir mayın. Mayına basmayın, hayıra basın!"