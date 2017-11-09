CHP'li Mustafa Balbay Başbakan Yıldırım'a hakaret etti

TBMM Genel Kurulunda kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediliyor.

CHP MECLİS'İ KARIŞTIRDI

Tasarının 10. maddesi üzerinde partisinin önergesine ilişkin söz alan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın "Buradan sözüm Anadolu evlatlarına, bir baltaya sap olmak için yıllarca uğraşacağınıza Malta'da hesap sahibi olun. O zaman hem bu ülkede vergiden de kurtulmuş olursunuz hem de bu ülke... Tabii, babanızın da bunun için Cin Ali olması gerekiyor." sözleri tartışmalara neden oldu.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti milletvekilleri Balbay'ın konuşmasına tepki gösterirken, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Konuşabilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama bu ülkenin Başbakanına bir şekilde ismini farklı şekilde arz ederek hakaret etme hakkınız yok." dedi.

Aydın, Balbay'dan sözlerini düzeltmesini istedi.

HAKARETİ KABUL ETMEDİLER

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise konuşmada hakaret değil siyasi hiciv olduğunu öne sürerek, "Genel Başkanımız her salı sizi çağıracak. Eğer kendinize güveniyorsanız, çiğ yemediyseniz, karnınız ağrımıyorsa kurun komisyonu, bütün liderlerin, bütün bakanların yurt dışı hesapları açıklansın." ifadesini kullandı.