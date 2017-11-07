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CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

Gazeteci Mahmut Övür, CHP'nin FETÖ ile ilişkisini ortaya serince CHP'li Mustafa Balbay "densiz" dedi, ortam bir anda gerildi.

07.11.2017 - 07:59
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CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

Habertürk canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programında gündeme ilişkin konulara masaya yatırıldı.

CHP-FETÖ İLİŞKİSİ

Siyasi ilişkilerin konuşulduğu bölümde; gazeteci Mahmut Övür CHP'nin FETÖ ile yaptığı işbirliğini hatırlattı.

"BUNLAR ÇOK AĞIR ŞEYLER"

Gazeteci Övür'ün bu sözlerinden sonra programın diğer konuğu CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay "Bunlar çok ağır şeyler" diyerek lafa girdi.

CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı

KİM DENSİZLİK YAPTI

Tartışmanın giderek alevlenmesiyle CHP'li Balbay, Mahmut Övür'e "densizlik" yaptığını söyledi.

SUNUCU MÜDAHALE ETTİ

Ortamı iyice geren bu ifadeden sonra ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. Programın moderatörü Didem Arslan Yılmaz güçlükle araya girerek ikiliyi sakinleştirdi.

CHP'li Mustafa Balbay canlı yayında tartışma çıkardı VİDEO

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