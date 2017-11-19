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CHP'li Nuray Çepni kentlerin varoşlarıyla konuşacak

CHP, kentlerin 'varoşlarında' yer alan vatandaşlara partinin politikalarını anlatmak üzere Nuray Çepni'yi görevlendirdi.

19.11.2017 - 09:30
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CHP'li Nuray Çepni kentlerin varoşlarıyla konuşacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nuray Çepni’yi danışmanı olarak görevlendirdi.

KENTLERİN VAROŞLARINA ANLATACAK

Çepni’nin parti politikalarını ve projelerinin kentlerin varoşlarında anlatılması için görevlendirildiği, Kılıçdaroğlu tarafından bizzat bildirildi. Yazılı görevlendirme kağıdını da CHP lideri teslim etti.

CHP'li Nuray Çepni kentlerin varoşlarıyla konuşacak

Nuray Çepni, önceki yıllarda İstanbıl İl Başkanlığı ve Kadın Kolları başkanlığına aday olmuştu. Çepni, İstanbul Tuzla’da ikamet ediyor.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Nuray Çepni, Cumhuriyet Halk Partisinin politikalarını ve projelerini kentlerin varoşlarında yaşayan yurttaşlarımıza anlatmak, partiye katılımları arttırmak üzere Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür. Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.”

CHP'li Nuray Çepni kentlerin varoşlarıyla konuşacak

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