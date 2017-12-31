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CHP'li Ömer Süha Aldan tehdit savurdu

15 Temmuz'da tanklara karşı göğsünü siper eden vatandaşlara "it" diyen CHP'li Aldan, şimdi de kendisine hakaret edenleri tehdit etti.

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 09:21..
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CHP'li Ömer Süha Aldan tehdit savurdu

CP

FETÖ'nün 15 Temmuz'da düzenlediği kanlı darbe girişiminden sonra örgüte karşı sessiz kalan CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, darbeyi püskürten milleti hedef aldı.

KAHRAMANLARA "İT" DEDİ

FETÖ'cü teröristlere  karşı göğsünü siper eden millete "it" deme küstahlığında bulunan CHP'li Aldan, gelen eleştirilere yanıt verdi.

"ŞİMDİYE KADAR YANLARINA BIRAKMADIM"

Halk TV canlı yayınına telefonla bağlanan Aldan, "Ben neyi söyleyip söylemeyeceğim, neyin hakaret olup olmadığını bilen en iyi kişiyim. Ben bu söylenenlerle ilgili susacağım. Her türlü şeyin hesabı görülür birgün. Bana hakaret edenlerin şimdiye kadar yanlarına bırakmadım." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "26. dönem Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında 26.12.2017 tarihinde katıldığı bir radyo programında sarfettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanılmıştı.

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