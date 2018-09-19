CHP'li Özel: Bizim MHP'lilerle gönül ittifakımız var

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimlerde olası ittifaklara ilişkin soruyu yanıtalarken MHP seçmenine göz kırptı.

MHP'nin seçmenlerinin 2014'te kaldığını, bu seçmenlerin yüzde 90'ının bugünkü MHP ile aynı fikirde olmadığını belirten Özel, özetle "MHP tabanını kaybetti. O MHP'lilerle bizim gönül ittifakımız var" dedi.

Özel şöyle konuştu:

"MHP'NİN YÖNETİM ANLAYIŞI SEÇMENLERİNİ KÜSTÜRDÜ"

"Sahada MHP ile AK Parti tepede ittifak da yapsa, kontrat da yapsa, çıkıp toplumun önünde birbirlerine yemin de etseler, MHP'nin sahada 'Bizim' dediği seçmen, 2014'te kalmıştır. O seçmenin yüzde 90'ı, MHP neredeyse onun karşısındaki adayda birleşmeye ant içmiş durumdadır. O günkü MHP'lileri saraya yanaşan, tükürdüğünü yalayan, tükürdüğü suratı öpen ya da öpeceği suratı önceden tüküren MHP yönetim anlayışı küstürmüştür. O yüzden MHP tepede ittifak yaparken tabanda o günkü MHP seçmeniyle bizim gönül ittifakımız zaten vardır."