taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2519
Euro
7.2952
Altın
1202.9015
Borsa
96130.66
Gram Altın
241.247

CHP'li Özel: Bizim MHP'lilerle gönül ittifakımız var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimlerde olası bir ittifakla ilgili soruya "Bizim MHP tabanıyla gönül ittifakımız vardır" yanıtını verdi.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 17:03..
  1. Haberler
  2. Gündem

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimlerde olası ittifaklara ilişkin soruyu yanıtalarken MHP seçmenine göz kırptı.

MHP'nin seçmenlerinin 2014'te kaldığını, bu seçmenlerin yüzde 90'ının bugünkü MHP ile aynı fikirde olmadığını belirten Özel, özetle "MHP tabanını kaybetti. O MHP'lilerle bizim gönül ittifakımız var" dedi.

Özel şöyle konuştu:

"MHP'NİN YÖNETİM ANLAYIŞI SEÇMENLERİNİ KÜSTÜRDÜ"

"Sahada MHP ile AK Parti tepede ittifak da yapsa, kontrat da yapsa, çıkıp toplumun önünde birbirlerine yemin de etseler, MHP'nin sahada 'Bizim' dediği seçmen, 2014'te kalmıştır. O seçmenin yüzde 90'ı, MHP neredeyse onun karşısındaki adayda birleşmeye ant içmiş durumdadır. O günkü MHP'lileri saraya yanaşan, tükürdüğünü yalayan, tükürdüğü suratı öpen ya da öpeceği suratı önceden tüküren MHP yönetim anlayışı küstürmüştür. O yüzden MHP tepede ittifak yaparken tabanda o günkü MHP seçmeniyle bizim gönül ittifakımız zaten vardır."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses buluştu

47
Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

Bedelli askerlik yapacakları bekleyen eğitim

69
Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

173
Bel fıtığı için gitti, çekiçle tedavi etmeye çalıştılar

Bel fıtığı için gitti, çekiçle tedavi etmeye çalıştılar

64
Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

68
ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

57
Ticaret Bakanı yerli üretim logosunu tanıttı

Ticaret Bakanı yerli üretim logosunu tanıttı

259
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM