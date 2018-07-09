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CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulunda yapacağı yemin törenine katılacaklarını, ancak salonda ayağa kalkmayacaklarını açıkladı.

AA | 09.07.2018 - 00:12..
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CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

Özel, basına kapalı olarak gerçekleşen CHP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulunda yapacağı yemin töreninde CHP'nin bulunacağını açıklayan Özel, "Cumhurbaşkanının tarafsız, bağımsız olduğu dönemlerde, cumhurbaşkanı kim olursa olsun CHP Grubu'nun makama saygı gereği cumhurbaşkanını ayakta karşıladığını" ifade etti.

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

 

"BİZ KALKMAYACAĞIZ"

Özel, bugün kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığını savunarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burası yasama Meclisidir ve bugüne kadar yürütmenin başı karşısında hiç ayağa kalkmadı, kalkmamak gerekiyor. Başbakanın karşısında bugüne kadar ayağa kalkmıyorduk. Artık tarafsız bir cumhurbaşkanı yok. Bir partinin genel başkanına ayağa kalkma gibi bir geleneğimiz yok. Tarafsızlığını yitirmiş bir kişiye karşı ayağa kalkma gibi bir gelenek yok. Kaldı ki örneğin yargı mensuplarının ayağa kalkması nasıl bütün dünyada eleştiri konusu olacaksa ve Türkiye'de de yargının yürütmenin karşısında ayağa kalkması hepimizi rahatsız ettiyse, yasama organının da yürütmenin başı karşısında ayağa kalkmasını kimse beklemesin. Biz kalkmayacağız ancak kendisinin yemini sırasında salonda CHP bulunacak."

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

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CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

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