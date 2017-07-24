Genel Kurulda, TBMM İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Grubu adına konuşma yapmak için kürsüye gelen Özel, getirdiği çantadan siyah bir örtü çıkararak, kürsüye geçirdi.

"MİKROFONU KAPATMAYALIM"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Konuşmanın yapılacağı mikrofonu kapatmayalım, muhalefetin sesini kısmayalım." dedi.

CHP'li Özel Meclis kürsününe siyah örtü geçirdi VİDEO

"KARA LEKEYİ İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖRTTÜ"

Kürsüden ayrıldıktan sonra bu siyah örtünün fiziken kaldırılacağını ifade eden Özel, yapılan İçtüzük değişikliğinin Meclis tarihinde, kürsüye "kara örtü, leke örttüğünü" savundu. Özel, CHP iktidarında, bu kısıtlamaları geri alan, muhalefetin denetim olanağını artıran teklife kendilerinin imza atacağını söyledi.

Özel, 15 Temmuz'da, FETÖ'nün darbe girişiminin olduğu gece, "Parlamenter sistem, uzlaşma kültürü güçlendi" denildiğini anımsatarak, uzlaşıyı sığınağa bırakmamak gerektiğini belirtti.

"İÇTÜZÜK MİMARI DA FETÖ'CÜ OLABİLİR"

Demokrasinin, konuşmanın, özgürlüklerin, darbelerin panzehiri olduğunu ifade eden Özel, İçtüzük değişikliğinin mimarının da FETÖ'cü çıkması halinde kimsenin şaşırmaması gerektiğini savundu. Özel, bu değişikliğin ancak FETÖ'yü, darbecileri, kaba kuvvetle iktidarı tutmak isteyenleri sevindireceğini söyledi.

Bütün dünyada içtüzük değişikliklerinin muhalefet partilerinin talebiyle yapıldığını, bunun, iktidarın onuru, gururu olduğunu belirten Özel, özgüveni yüksek iktidarın, bolca konuşulmasını istediğini kaydetti.

Özel, "kaptıkaçtı İçtüzükle sözün kısıtlandığı günün demokrasi tarihine 'kara' olarak geçeceğini" ileri sürdü.

Özel, muhalefete muhalefet etmenin kitaplarında yer almadığını dile getirerek, "Bir muhalefet partisi, kendi gerçekliğinden kopup milletle arasındaki akdi unutup, iktidar refleksleri gösteriyorsa, kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer burdaysa kedi nerede? Muhalefetsen, muhalefetin sesini kısmaya nasıl kalkarsın, iktidarsan 'Hangi bakanlar sende' derler. Muhalefetseniz muhalefet gibi davranın iktidarsanız iktidar gibi eleştirilirsiniz. Sansürün kaldırılışının yıl dönümünde bu siyah örtüyü bir kez daha üzerinize sallamak boynumuzun borcudur." değerlendirmesinde bulundu.

Özel'in konuşmasından sonra kavaslar kürsüdeki örtüyü kaldırdı.

TBMM Başkanvekili Aydın, parlamentonun, içtüzüğün teamüllerinin bulunduğunu, bu tür materyallerin kürsüye taşınmasının doğru olmadığını kaydetti. Aydın, Meclisin çalışma usul ve esaslarına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

MHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sataşma gerekçesiyle söz alarak MHP'nin anlaşılması için kırk fırın ekmek yenilmesi gerektiğini belirtti.

Yaptıklarının iktidar değil, sorumluluk refleksi olduğunu vurgulayan Akçay, CHP'nin adaleti sokakta ararken çıkmaz sokağa saplandığını kaydetti. Akçay, "Onun şizofrenik bir hırçınlığıyla MHP'ye saldırıyorsunuz. Bir pazarlığın olmadığını bin defa mı söylememiz gerekecek. 2002'de Anayasa'nın 76. maddesinde milletvekili seçilme yeterliliğine ilişkin düzenlemeyi iktidar partisiyle yaparken hangi pazarlık içindeydiniz?" diye sordu.

Akçay, attıkları imzanın arkasında olduklarını ifade ederek, "Siz bu hırçınlıkla nereye gidersiniz bilmiyorum." dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da MHP'nin, Türkiye'nin menfaatlerini gördüğü yerde yüreğini koyarak, mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

"Atatürk yaşasaydı, CHP'nin bugünkü tutumu karşısında partiyi kapatacağını" öne süren Adan, "Hepinizi kovalardı. MHP ile uğraşmayın, MHP Türk milletinin teminatıdır. İfadelerinizi bilinçli, akıllı kullanın. MHP'ye çatıyorsunuz, MHP üzerinden prim yapamazsınız." diye konuştu.