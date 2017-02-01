CHP'li Özel'den 2. Abdülhamid'in torununa tepki

Konuşmasında Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun "Bizim canımıza yetti, parlamenter sistem artık" sözlerini eleştiren Özel, Osmanoğlu'na sert tepki gösterdi.

"HANGİ PAŞANIN KAÇINCI KARISI OLURDUN"

Özel, "Hanımefendi son derece şık, zengin, oturmuş şöyle söylüyor. Parlamenter sistem canımıza yetti diyor. Bak sen. Bizde ecdada kafayı takma, geçmişin değerleriyle didişmek yok. Dedesinin de parlamento düşmanı olduğunu biliyordur Nilhan Hanım. Senin deden en çok toprak kaybeden padişah desen, ağrına gider. Kafayı bir denizci, bir çocuğa takmış ona düşmanlığıdan donanmayı hareket ettirmedi. Kıbrıs'ı İngilizlere savaşmadan verdi. Ege'deki bütün adaları kaybeden bizati dedesidir. Biz Osmanlı'yı sevabıyla günahıyla tarihçilere bırakıyoruz. Nilhan hanım Osmanlı'nın en çok toprak kaybedeninin torunu olabilir ama biz Hazerfen Çelebi'nin torunlarıyız. Onlar mutlaka Abdulhamid'i çok seviyor olabilirler. Biz buradan onlara küfredecek değiliz. Nilhan hanıma bir tek şeyi söylemek lazım. Sen Atatürk'e dil uzatıyorsun ya. Eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın. Ama hangi sarayın hangi odasında, hangi kafesin altında dedenin, babanın uygun gördüğü hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün" dedi.





