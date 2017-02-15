CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor'a konuk olan CHP Grubbaşkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, referandum sürecine dair açıklamalarda bulundu.

"ARDA HAT-TRİCK YAPTIĞINDA SEVİNMİŞTİM"

Özgür Özel, Barcelona'da oynayan Milli futbolcu Arda Turan ile Fenerbahçe'nin efsanelerinden, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in referandumda evet için başlatılan kampanyaya destek vermelerini eleştirdi.

Özel, "Arda Turan hat-trick yaptığında nasıl sevinmiştim. Rıdvan Dilmen sakatlandığında yaşlı amcaların ağladığını görüyordum. Ne gerek vardı taraf olmalarına" şeklinde konuştu.

CHP'li Özel'den Arda Turan ve Rıdvan Dilmen'e eleştiri