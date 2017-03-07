CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da Girişimci İşadamları Derneği üyelerini 16 Nisan'daki Anayasa referandumuyla ilgili bilgilendirdi.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ SAVUNMASI YAPTI

Toplantıda konuşan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, yapılanın sistem değişikliği değil rejim değişikliği olduğunu savundu. Gücün tek bir elde toplanmaya çalışıldığını savunan Özel, bu rejimin siyasi obeziyete neden olacağını söyledi. İşadamlarına seslenen Özel, yeni sistemle birlikte paranın da bir yerde toplanacağını ve adaletsiz bir dağılım yaşanacağını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Almanya'ya gider konuşurum" çıkışı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim" sözleriyle ilgili konuşan Özel, şöyle dedi:

"BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ İÇ SİYASETE YÖNELİK HAMLE"

"Cumhurbaşkanının 'Almanya'ya gerekirse gelirim, dünyaya sizi rezil ederim' gibi açıklamaları vardı. Devlet Bahçeli'nin 'Ben de sizin yanınızda olurum' dediğini son dönem konumlanmasını pekiştirecek, iç siyasete yönelik bir hamle olarak görüyorum. Eğer Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanının 'Ben Almanya'ya gideceğim' yaklaşımını samimi bulup, peşine takılıyorsa ona bazı şeyleri hatırlatmak gerekir.

Eğer Devlet Bahçeli heyecanlanıyor ve ona eşlik etmek istiyorsa Sayın Devlet Bahçeli'nin hafızasını tazelememiz lazım. Bu Cumhurbaşkanı Mavi Marmara gemisine binip, Mavi Marmara mağdurları ile Gazze'ye gidiyordu. Bir ay içinde yaparım dedi, üzerinden bunca zaman geçti. Mavi Marmara Davası ne oldu? İsrail'le yapılan anlaşmaya kurban gitti, Cumhurbaşkanı Gazze'ye hala gidecek. Suriye'de Emevi Camii'ne Cuma namazına gitme niyetinde olanların Süleyman Şah türbesini bir gece yarısı hem de devlet dışı unsurlarla taşıdığını unutmasın.

CHP'li Özel'den Bahçeli'ye Almanya tepkisi VİDEO

"BAHÇELİ DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE BEKLEYİŞ YAŞAR"

O yüzden Bahçeli, Cumhurbaşkanıyla bir Almanya'ya gidecekse korkarım dış hatlar terminalinde elinde bavulu, gözü kapıda çok uzun bir bekleyiş yaşar. Cumhurbaşkanının tavrı bu konularda yurt dışına yönelik değil, yurt içindeki siyasete yöneliktir. Cumhurbaşkanı bunu söylerken Sayın Bahçeli, biz onu iyi tanırız. Sen onun bazı yaklaşımlarını unutmuş olmalısın.

"HANS'A DEĞİL HASAN'A SÖYLÜYOR"

Keşke bu lafı Hans'a söylese, Hasan'a söylüyor. Helmut'a değil Mahmut'a söylüyor. Avrupa Birliği'ne değil buradaki seçmene söylüyor. Biz one minute içeriye söyleyenlerden, Gazze'ye gidecek gemiyi içerdeki havuzda yüzdürenlerden değiliz. Eğer Sayın Bahçeli iyi niyetle söylemişse bu söylediğim örnekleri hatırlamaya davet ediyorum. Yok, referandum konusunda o da Hans'a değil de Hasan'a konuşmaya başladıysa Hasan'ın, Helmut'a değil de Mahmut'a konuşuyorsa Mahmut'un bu konuda karnı artık tok" dedi.