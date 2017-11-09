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CHP'li Özel'den Bahçeli'ye seçim barajı sorusu

CHP'li Özel Bahçeli "Seçim barajı ne zamandır ağır?" diye sorarak Bahçeli'nin baraj altında kalma korkusu olduğunu dile getirdi.

09.11.2017 - 17:05
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CHP'li Özel'den Bahçeli'ye seçim barajı sorusu

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Dün yüzde 10'luk seçim barajının ağır olduğunu ifade eden MHP Lideri Devlet Bahçeli, seçim barajının düşmesi gerektiğini söylemişti.

Partisinin seçim barajıyla ilgili bir sorunun olmadığını belirten MHP Lideri, "Seçim barajı için yüzde 10 çok ağır. Seçim barajı düşürülmeli." ifadelerini kullanmıştı.

"YÜZDE 10 BARAJI NE ZAMANDIR AĞIR?"

MHP liderine yanıt bugün CHP'li Özgür Özel'den geldi. Özel, "Sayın Bahçeli Türkiye için yüzde 10 baraj ne zamandır ağırdır? MHP anketlerde barajın altına indiğinden beri mi ağırdır?" diye sordu ve MHP'yi baraj korkusu sardığını ima ederek şöyle konuştu:

"GELECEK SEÇİMDE GRUP OLAMAMA TEHLİKESİNİ GÖRENLER..."

"7 Haziran’da halkın 80 vekillik teveccühünü 1 Kasım’da Türkiye’yi AK Parti’ye yeniden teslim etme siyasetinin bedeli olarak 40’a düşürenler şimdi 30 milletvekilliği seviyelerine gelip gelecek seçimde grup olamama tehlikesini görenler aman bu barajı kaldıralım diyorlar."

"BARAJ 0 OLMALIDIR"

Özgür Özel şöyle konuştu: “Bahçeli yine zamanlaması kendi takdirinde olan fotosel siyasetinin biri sonucu sarayın ışıkları yandı mı MHP’nin de gözleri fal taşı gibi açılıyor MHP’de de ışıklar yanıyor. Bahçeli demiş ki, ‘ Türkiye için yüzde 10 baraj ağırdır.’ Sayın Bahçeli Türkiye için yüzde 10 baraj ne zamandır ağırdır? MHP anketlerde barajın altına indiğinden beri mi ağırdır. Diyorsunuz ki ‘Baraj 5 de olabilir 7 de, bakmak düşünmek lazım.’ Nereye bakacaksınız? Baraj 0 olmalıdır. Yüzde 1’i geçen her parti bu mecliste temsil edilmelidir.

"TEHLİKEYİ GÖRENLER BARAJI KALDIRALIM DİYOR"

Yıllardır Kenan Evren anayasasının imkan tanıdığı seçim barajına dayananlar,  birileri meclise gelmesin diye baraj arkasına sığınanlar, 7 Haziran’da halkın 80 vekillik teveccühünü 1 Kasım’da Türkiye’yi AK Parti’ye yeniden teslim etme siyasetinin bedeli olarak 40’a düşürenler, şimdi 30 milletvekilliği seviyelerine gelip gelecek seçimde grup olamama tehlikesini görenler aman bu barajı kaldıralım diyorlar.

Elbette kalksın varsın. 'Türkiye için bu baraj ağırdır' diyen Bahçeli’ye şunu söylüyoruz; siyaset bu kadar çelişkiyi, tutarsızlığı taşıyamaz. Allah hiçbir partiyi MHP’nin düştüğü bu tarihi tutarsızlık çelişki ve gelinen çaresizlik durumuna düşürmesin."

Devlet Bahçeli seçim barajının düşmesini istediCHP'li Özel'den Bahçeli'ye seçim barajı sorusu
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