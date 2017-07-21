CHP'li Özgür Özel depremi konuşurken artçı sarsıntı oldu

Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde yapılacak olan panel öncesinde Bodrum'da yaşanan deprem ile açıklamalar yapan Özel, "Dün akşam saat 01.31'de, tüm Türkiye'de yürekleri ağızlara getiren, Bodrum'da önce 6.3 olarak ilan edilen sonra 6.6 olduğu söylenen ve şiddetine bakıldığında, yaşandığı yere bakıldığında büyük bir yıkım olması endişesini yaratan bir deprem ile sarsıldık hepimiz. Bugün günün ağarması ile birlikte netleşen bilgiler can kaybının olmadığı, mal kaybının da çok asgari düzeyde olduğunu gösterdi.





"DEPREMDEN KORKAN VARSA BODRUM'A YERLEŞSİN"

Bugün gördüklerimizden sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'ye vereceğimiz mesaj şudur: ‘Depremden korkan varsa bundan sonra gelsin Bodrum'a yerleşsin' Çünkü böyle bir şiddetteki deprem dünyanın ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun ciddi can ve mal kayıpları ile sonuçlanabilirdi. Ama bugün görünen o ki, Bodrum'da depremden dolayı herhangi bir yaralanma yok, çöken bir bina yahut enkaz altında kalan hiç kimse yok. Görünen o ki, önümüzdeki belki de 50 yıl boyunca hem büyük bir enerjinin boşanmış olması sebebiyle, hem de 6.6 gibi büyük bir sınavdan altyapısı ile başarıyla çıktığı için Türkiye'de deprem açısından büyük bir sınavı atlatmış bir yerdir Bodrum. Depremden korkanların, depremden endişe edenlerin Bodrum'a gelmemesi değil aksine tatilini yapmaları için Bodrum'a gelemelir gerekir" dedi.

DEPREMİ KONUŞURKEN ARTÇI YAŞANDI

Özel, "Bu tip durumlarda yaşanan afetlerden sonra ortaya çıkan yıkım, yer altı ve yer üstündeki durum hep yerel yönetimleri sorgulatır" dediği sırada 4.8 büyüklüğünre artçı bir deprem oldu Özel, "Şu anda da bir deprem yaşanıyor, artçı şok yaşanıyor ama biraz önce söylediğim gibi hepimiz kendimizi son derece güvende hissediyoruz. Bundan sonra da Bodrum'da tatilini geçirenlere, Bodrum'u bir emeklilik kenti olarak tercih edenlere söylenecek bir tek şey var; çok akıllı bir şey yapmışsınız. Bodrum'da olmaya ve Muğla'yı tercih etmeye devam edin. Bütün Türkiye bilsin ki, bugün Bodrum'da kapalı bir salonda, hem de daha depremin üzerinden 16-17 saat geçmeden bir toplantıyı güvenle gerçekleştirebiliyoruz. Bodrum'da turizm, sosyal hayat, kültürel aktiviteler devam ediyor, Bodrum'da hayat kaldığı yerden devam ediyor" dedi.



