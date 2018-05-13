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CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan Özgür Özel'in herkes ağlarken gülerek sohbet etmesi eleştirilere neden oldu.

Haber Merkezi | 13.05.2018 - 09:00..
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CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

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Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi Sori Tepe mevkisinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Mustafa Kozak, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEDE GÜLEREK SOHBET

Şehidi son yolculuğuna binlerce kişi uğurlarken cenazaye katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in gülerek sohbet etmesi tepki çekti.

Cenazede binlerce kişi gözyaşları dökerken Özgür Özel'in etrafa gülücükler saçması eleştirilere neden oldu.

CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar

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