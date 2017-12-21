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CHP'li Özkan Yalım maketlerle vergi oranlarını anlattı

Ekonomik krizdeki Yunanistan'ı bile Türkiye'den iyiymiş gibi anlatan CHP'li Yalım, bu sırada maketlerini kullandı.

AA | 21.12.2017 - 08:04..
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CHP'li Özkan Yalım maketlerle vergi oranlarını anlattı

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım konuşmasını yapmak üzere geldiği kürsüye gemi ve traktör maketlerini koydu.

HANGİSİNDE VERGİ YÜKSEK

Traktör maketini gösteren ve bu araçlarda kullanılan mazottaki verginin yüksek olduğunu ifade eden Yalım, gemi maketini işaret ederek, bu tür lüks araçlara ise vergi bakımından ucuz mazot satılmasının haksızlık olduğunu belirtti.

CHP'li Özkan Yalım maketlerle vergi oranlarını anlattı

"YUNANİSTAN, BULGARİSTAN..."

CHP'li Yalım, "Buna Avrupa’da “traktör” deniliyor, Türkiye’de de deniliyor ancak Avrupa’da, bunun kullandığı akaryakıt kesinlikle ÖTV’siz, KDV’siz veriliyor; ister Bulgaristan, ister Yunanistan, Almanya, Belçika, Fransa, hangi ülkeyi alırsanız alın bu traktöre ÖTV’siz, KDV’siz veriliyor. Ancak bu traktör nasılsa, sanki Taksim’e gezmeye gidiyor, ne diyeyim, burada Kızılay Meydanı’nda gezmeye gidiyormuş gibi çiftçilerimiz bu traktöre normal bir araca verilen mazot gibi, bu çiftçimizin kullandığı traktöre veya biçerdövere 5 TL’den mazot veriliyor." diye konuştu.

CHP'li Özkan Yalım maketlerle vergi oranlarını anlattı

CHP'li Özkan Yalım maketlerle vergi oranlarını anlattı

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