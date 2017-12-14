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CHP'li Özkan'dan Demirtaş'a övgüler

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, hapiste olan HDP'li Selahattin Demirtaş için "Çıkınca kucaklaşacağız" dedi.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 21:22..
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CHP'li Özkan'dan Demirtaş'a övgüler

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Habertürk ekranlarında Kübra Par'ın konuğu oldu.

Kübra Par, CHP'li vekilin geçen nisan ayında HDP'li Demirtaş'ı ziyaret etmesini hatırlatıp, "Pişman mısınız" diye sordu.

"ZAVALLI BENİM YÜZÜMDEN KONUŞTURULMUYOR"

Demirtaş'ı ziyaretinden ötürü duruşmaya çıkarılmadığını dile getiren Özkan, "Konuşturmuyorlar zavallıyı, benim yüzümden duruşmaya çıkarılmıyor" dedi.

"ZİYARETİ KILIÇDAROĞLU'NA HABER VERDİM"

Demirtaş ziyaretinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olup olmadığını soran Kübra Par'a, CHP'li vekil, "Bu ziyaret bireysel bir şey fakat siyasi sorumluluğunuz gereği partinize bilgi vereceksiniz." şeklinde cevap verdi.

CHP'li Özkan'dan Demirtaş'a övgüler

CHP'li Tuncay Özkan'dan Selahattin Demirtaş'a övgüler VİDEO

"DEMİRTAŞ'LA KUCAKLAŞACAĞIZ"

Ziyaretin vicdani bir olay olduğunu aktaran CHP'li vekil, Türkiye'nin geleceğine bakarak ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin geleceğinde barış ve özgürlük olacaksa herkesle yapacaklarını ifade eden Özkan, "Biz ötekileştirmeden çok çektik, Selahattin Demirtaş'la da diğer arkadaşlarla da kucaklaşacağız." dedi.

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