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CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ezanın Arapça okunmasından rahatsız olduğunu dile getirerek Türkçe okunmasını istedi.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 12:28..
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CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun

EZAN

Habertürk'te yayınlanan bir programa konuk olan CHP'li vekil Öztürk Yılmaz 'Andımız' tartışılırken olaya farklı bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"EZAN TÜRKÇE OKUNSUN"

Öztürk, "Ezan Türkçe okusun ben anlıyım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" sözlerinin ardından fıkra anlatması tepki topladı.

CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun ViDEO

ADNAN MENDERES KALDIRMIŞTI

CHP'nin tek parti döneminde uygulamaya soktuğu Arapça ezan okuma yasağı Adnan Menderes hükümeti tarafından 16 Haziran 1950 yılında kaldırılmıştı.

CHP döneminde okutulan Türkçe ezan ViDEO

CHP döneminde okunan Türkçe ezanın sözleri:

Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur

Şüphesiz bilirim Tanrı'dan başka yoktur tapacak

Şüphesiz bilirim Tanrı'dan başka yoktur tapacak

Şüphesiz bilirim Tanrı'nın elçisidir Muhammed

Haydi namaza, Haydi namaza, Haydi namaza

Haydi felaha, Haydi felaha, Haydi felaha

Uykudan namaz daha hayırlıdır

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