Habertürk'te yayınlanan bir programa konuk olan CHP'li vekil Öztürk Yılmaz 'Andımız' tartışılırken olaya farklı bir boyut kazandırıp ezanın Arapça okutulmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
"EZAN TÜRKÇE OKUNSUN"
Öztürk, "Ezan Türkçe okusun ben anlıyım. Kur'an okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun" sözlerinin ardından fıkra anlatması tepki topladı.
CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun ViDEO
ADNAN MENDERES KALDIRMIŞTI
CHP'nin tek parti döneminde uygulamaya soktuğu Arapça ezan okuma yasağı Adnan Menderes hükümeti tarafından 16 Haziran 1950 yılında kaldırılmıştı.
CHP döneminde okutulan Türkçe ezan ViDEO
CHP döneminde okunan Türkçe ezanın sözleri:
Tanrı uludur, Tanrı uludur, Tanrı uludur
Şüphesiz bilirim Tanrı'dan başka yoktur tapacak
Şüphesiz bilirim Tanrı'dan başka yoktur tapacak
Şüphesiz bilirim Tanrı'nın elçisidir Muhammed
Haydi namaza, Haydi namaza, Haydi namaza
Haydi felaha, Haydi felaha, Haydi felaha
Uykudan namaz daha hayırlıdır