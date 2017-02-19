taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

CHP'li Öztürk Yılmaz 'hayır'ı savundu

CHP'li Öztürk Yılmaz, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, "Biz 'hayır'ın Türkiye için hayırlı olacağına inanıyoruz" dedi.

19.02.2017 - 17:01
  1. Haberler
  2. Gündem

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, partisince Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bir zamanlar çarşısında gezdikleri Suriye'nin içler acısı durumda olduğunu bildirdi.

Suriye'nin kaynaklarının, halkının, bütün varlığının yerle bir edildiğini ve hiçbir yerinde istikrarın kalmadığını belirten Yılmaz, "Gücün tek yerde olduğu ülkeler çöküyor." ifadesini kullandı.

CHP'li Öztürk Yılmaz 'hayır'ı savundu

HAYIR'IN TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLACAĞINA İNANIYORUZ

Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesiyle "hayır" seçeneğini destekleyen kesimde büyük bir coşku olduğunu belirten Yılmaz, şöyle dedi: "Gittiğimiz her yerde biz bu coşkuyu görüyoruz, şahit oluyoruz. Doğrusu bizim yapmamız gereken en önemli konu Türkiye'de bu konuyu bilmeyenlere bunu anlatmak. Çünkü 'evet' kampanyasını yapan birkaç unsur var. Bunlar 'evet' kampanyasını, 'hayır' kampanyasını savunanları suçlayarak, onları terör örgütlerine yakın göstererek yapmaya çalışıyorlar. Maalesef söyleyecekleri hiçbir şey yok. Türkiye kuruluşundan bu yana tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıyadır. Eğer 'evet' yönünde bir gündem dayatılırsa Türkiye gerçekten bundan sonraki süreci toparlayamayacak. Biz 'hayır'ın Türkiye için hayırlı olacağına inanıyoruz."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

60
İlyas Salman referandum kararını açıkladı

İlyas Salman referandum kararını açıkladı

1130
Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

110
Erdoğan, Merkez Bankası sırrını ilk kez açıkladı

Erdoğan, Merkez Bankası sırrını ilk kez açıkladı

156
Banu Güven hayır videosu çekti

Banu Güven hayır videosu çekti

273
MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

188
Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı

Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM