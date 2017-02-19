CHP'li Öztürk Yılmaz 'hayır'ı savundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, partisince Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bir zamanlar çarşısında gezdikleri Suriye'nin içler acısı durumda olduğunu bildirdi.

Suriye'nin kaynaklarının, halkının, bütün varlığının yerle bir edildiğini ve hiçbir yerinde istikrarın kalmadığını belirten Yılmaz, "Gücün tek yerde olduğu ülkeler çöküyor." ifadesini kullandı.

HAYIR'IN TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLACAĞINA İNANIYORUZ

Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesiyle "hayır" seçeneğini destekleyen kesimde büyük bir coşku olduğunu belirten Yılmaz, şöyle dedi: "Gittiğimiz her yerde biz bu coşkuyu görüyoruz, şahit oluyoruz. Doğrusu bizim yapmamız gereken en önemli konu Türkiye'de bu konuyu bilmeyenlere bunu anlatmak. Çünkü 'evet' kampanyasını yapan birkaç unsur var. Bunlar 'evet' kampanyasını, 'hayır' kampanyasını savunanları suçlayarak, onları terör örgütlerine yakın göstererek yapmaya çalışıyorlar. Maalesef söyleyecekleri hiçbir şey yok. Türkiye kuruluşundan bu yana tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıyadır. Eğer 'evet' yönünde bir gündem dayatılırsa Türkiye gerçekten bundan sonraki süreci toparlayamayacak. Biz 'hayır'ın Türkiye için hayırlı olacağına inanıyoruz."