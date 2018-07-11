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CHP'li Öztürk Yılmaz, Hulusi Akar'ı suçladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Genelkurmay Başkanlığı'ndan istifa ederek Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar için sert açıklamlarda bulundu.

AA | 11.07.2018 - 11:52..
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CHP'li Öztürk Yılmaz, Hulusi Akar'ı suçladı

Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde terör örgütlerine karşı verilen mücadelede büyük başarılara imza atan Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak görev aldı.

Akar'ın kabinede yer alması, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ve CHP'de büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Hulusi Akar'a ağır suçlamalarda bulundu.

"SEN DAHA KENDİ KURUMUNA SAHİP OLAMAMIŞSIN"

Öztürk Yılmaz, Akar için, "Sen daha kendi kurumuna sahip olamamışsın, içine ne kadar hain varsa doldurmuşsun, devlet sisteminin için boşaltmışsın, hesap vermek yerine terfi edip bakan oluyorsun. Bu hiç yakışık alan bir durum değildir." ifadesini kullandı.

CHP'li Öztürk Yılmaz, Hulusi Akar'ı suçladı

"BUNLARIN FERİŞTAHINDAN DA KORKMUYORUZ"

Türkiye'yi özgür yapma ve özgürleşme mücadelesinin başlayacağını belirten Yılmaz, "Biz daha ölmedik, yaşıyoruz ve bunların feriştahından da korkmuyoruz." dedi.

"ÖZELEŞTİRİ YAPMALIYIZ"

Seçimde muhalefetin yenildiğini, artık herkesin özeleştiri yaparak yoluna devam etmesi için güçlenmesi gerektiğini belirten Yılmaz, iç tartışmaların, Türkiye'nin gündeminde olmamasını istedi.

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