CHP'li Öztürk Yılmaz, Menbiç'e harekat istemiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği olası Münbiç operasyonuyla ilgili olumsuz konuştu. Yılmaz'ın bu çıkışının bir benzeri Afrin'e operasyon başladığında da oldu ve CHP'lilerin tüm engelleme girişimlerine rağmen Zeytin Dalı Harekatı başarıyla tamamlandı.

Öztürk Yılmaz özetle şunları söyledi:

"AFRİN KADAR KOLAY OLMAYACAK"

"Münbiç, Afrin kadar kolay olmayacaktır. PKK yapılanmasının, Afrin’den kaçan bu yapılanmanın Münbiç’e yığılacağını ve Fırat’ın doğusunda önemli bir yığınak yapacağını biliyoruz.

"ABD VE İRAN KORUYOR"

Burada ABD’nin PKK’dan kolay kolay vazgeçmeyeceğini belirtmemiz gerekir. Orada IŞİD’e karşı mücadele altında İran’ın o bölgeye yayılmasını engellemek, Şam’daki yapıyı küçültmek ve Türkiye’yi tehdit etmek amacıyla orada bir yapılanmaya himaye edildiğini biliyoruz artık. Münbiç, Afrin kadar kolay olmayacaktır.

PKK yapılanmasının, Afrin’den kaçan bu yapılanmanın Münbiç’e yığılacağını ve Fırat’ın doğusunda önemli bir yığınak yapacağını biliyoruz. Burada ABD’nin PKK’dan kolay kolay vazgeçmeyeceğini belirtmemiz gerekir. Orada IŞİD’e karşı mücadele altında İran’ın o bölgeye yayılmasını engellemek, Şam’daki yapıyı küçültmek ve Türkiye’yi tehdit etmek amacıyla orada bir yapılanmaya himaye edildiğini biliyoruz artık."