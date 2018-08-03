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CHP'li Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, beyin felci nedeniyle hastanede tedaviye alındı.

DHA | 03.08.2018 - 22:48..
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İlk müdahelesi Tunceli Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

POLAT ŞAROĞLU KİMDİR

Polat Şaroğlu, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Bölgesi, 1'nci sıradan milletvekili seçildi.

1969 yılında Tunceli de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Tunceli de tamamladı. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Milletvekili olamdan önce ticaretle uğraşan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak çalışan Şaroğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

CHP'li Polat Şaroğlu beyin felci geçirdi

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