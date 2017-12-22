TBMM Genel Kurulu'nda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı görüşmeleri devam ediyor.

"ROMANLARA BÜTÇE AYRILMADI"

Bütçe görüşmelerinde söz alan CHP'nin Roman Milletvekili Özcan Purçu, 4 milyon Roman vatandaşın yaşadığı Türkiye'de hükümetin Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayımladığını ancak bütçe ayırmadığını söyledi.

"ROMAN MAHALLELERİNE SPOR SAHALARI YAPIN"

Özcan Purçu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın rol model olan gençleri desteklemesini, Roman mahallelerine spor sahaları yapmasını istedi.

"TÜRKİYE'DE HİÇ PAY YOK"

"Avrupa'da en kalabalık Roman nüfusuna sahip ülke Türkiye. 4 milyona yakın Roman nüfusumuz var." diyen CHP'li vekil, "Avrupa Birliği üye ülkelerinin tamamında Roman Strateji Belgesi var ve bütün ülkeler bütçe ayırıyor. Belgeler burada, en altta Türkiye, hiç pay yok. Balkan ülkelerinde Roman vatandaşlar için bütçeden milyon euroluk pay ayrılmış. Türkiye'ye geliyorum, sıfır, sıfır, sıfır" ifadelerini kullandı.

CHP'li Purçu'dan bütçe isyanı VİDEO