Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık görevini sürdürdüğü dönemde restore edilen Selanik'teki Atatürk Evi'ne giden CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, burada çekilen fotoğrafları üzerinden Atatürk'e mektup yazdı.
CHP'li Şafak Pavey'in Atatürk'e mektubu VİDEO
MEKTUPTA SEÇMENE HAKARET VAR
Referandum süreci üzerinden, iktidarı Atatürk'e şikayet eden Şafak Pavey; milletin iradesine de hakaretler içeren mektubunu; "Sizi 'hayır'la anıyor, saygıyla eğiliyorum." diyerek bitirdi.
ZİYARET EDEN İLK BAŞBAKAN ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği zirvesi için gittiği Selanik'te Atatürk evini ziyaret ederek, bu evi ziyaret eden ilk Türk Başbakan olmuştu.
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