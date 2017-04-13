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CHP'li Şafak Pavey'in Atatürk'e mektubu

16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanan Şafak Pavey, çalışmalarını Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yürütüyor.

13.04.2017 - 15:42
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CHP'li Şafak Pavey'in Atatürk'e mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık görevini sürdürdüğü dönemde restore edilen Selanik'teki Atatürk Evi'ne giden CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, burada çekilen fotoğrafları üzerinden Atatürk'e mektup yazdı.

CHP'li Şafak Pavey'in Atatürk'e mektubu VİDEO

MEKTUPTA SEÇMENE HAKARET VAR

Referandum süreci üzerinden, iktidarı Atatürk'e şikayet eden Şafak Pavey; milletin iradesine de hakaretler içeren mektubunu; "Sizi 'hayır'la anıyor, saygıyla eğiliyorum." diyerek bitirdi.

CHP'li Şafak Pavey'in Atatürk'e mektubu

ZİYARET EDEN İLK BAŞBAKAN ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği zirvesi için gittiği Selanik'te Atatürk evini ziyaret ederek, bu evi ziyaret eden ilk Türk Başbakan olmuştu.

CHP'li Şafak Pavey'in Atatürk'e mektubu

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CHP'li Şafak Pavey'in Atatürk'e mektubu

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