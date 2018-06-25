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CHP'li seçmeni keklemek o kadar kolay ki

CHP'liler inandıkları saçma sapan şeyler yüzünden Muharrem İnce tarafından bile şizofren olarak gösteriliyor.

AA | 25.06.2018 - 12:45..
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CHP'li seçmeni keklemek o kadar kolay ki

CHP'li seçmeni keklemek o kadar kolay ki VİDEO

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yüksek kesimlere çıkan yaylacılar, her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köyüne getiriyor.

CHP'li seçmeni keklemek o kadar kolay ki

KİLOMETRELERCE YOLCULUK

Sağım işlemi gerçekleştikten sonra sönmüş bir volkanik dağ olan ve Türkiye'nin en büyük volkanik gölünün üzerinde bulunduğu Nemrut dağının eteklerine 6 kilometrelik tozlu yayla yolculuğu başlıyor.

Gün batımına doğru kızıl bir renge bürünen tozlu vadiler eşsiz görüntüler sunuyor.

CHP'li seçmeni keklemek o kadar kolay ki

CHP'li seçmeni keklemek o kadar kolay ki

CHP'li seçmeni keklemek o kadar kolay ki

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