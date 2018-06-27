CHP'li seçmenin aşırı acıklı komik mi komik halleri

24 Haziran seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın zaferiyle tamamlandı. Seçimlerin üzerinden üç gün geçti ancak seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinden çok konuşulan konu muhalif seçmenin tutumu oldu.

Muhalif seçmenin tutumundan kasıt, seçimde alınan yenilginin bağlandığı sebepler...

İNCE'NİN YENİLGİSİ CHP'DE ŞOK YARATTI

Sözde 6 milyonluk istanbul mitingi ile 3 milyonluk İzmir mitingine güvenen CHP'li seçmen İnce'nin olası zaferine öyle bağlandı ki, seçimi kaybetmek akıllarının ucundan dahi geçmedi. Bu durum da beraberinde yenilgiye üretilen bahaneleri, asılsız dedikoduları ve inanılmayacak güçlükteki komiklikleri ortaya çıkarttı.

CHP'li seçmeni keklemek o kadar kolay ki - VİDEO

UÇAN MÜREKKEP

İlk olarak Kadri Gürsel ile Ruhat Mengi'nin duyurduğu ve "bir arkadaşının kayınpederinin" yaşadığı uçan mürekkep meselesi ilk ortaya atılan iddia oldu.

Mengi, provakatif çalışmasında yalnız kalmadı. Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel, Sözcü editörü Nuray Tarhan da aynı iddiada bulundu. İddiaya göre, CHP seçmeninin oy kullanacağı sandıklarda kullanılmak üzere gönderilen mühür mürekkepleri uçucuydu. Ancak bu iddia da CHP'den, YSK'dan ve ilgili tüm kurumlar tarafından yalanlandı.

İNCE'YE TEHDİT VE EŞİNE KAÇIRMA

Saatler ilerledikçe ortaya atılan asılsız iddialar katlanarak büyüdü, daha da absürt bir hal aldı. Seçim yenilgisinin kesinleştiği saatlerde İnce'den açıklama bekleyen CHP'li seçmen, beklediğini alamayınca bu sefer de İnce, karısı ve Kılıçdaroğlu'nun kaçırıldığı yalanını yaydı.

İddiaya göre Genelkurmay Başkanı Akar ve beraberindeki birkaç albay, genel merkezden gizli bir yere kaçırdı. Ancak bu iddianın da yalan olduğu bizzat İnce tarafından yalanlandı. Hem de seçmene "şizofren misiniz" imasıyla.

FOX BASKINI

Her seçimde muhalefete yakınlığı ile bilinen Fox Televizyonu, bu dönemde de yine CHP ile yakın yürüdü.

Oyların sayımı sürecinde CHP suyu bulandırmaya çalıştıysa da, İsmail Küçükkaya'nın İnce'den aldığı "adam kazandı" mesajıyla AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığını kesinleşti ve Fox TV de bu gerçeği izleyenlerine duyurdu.

CHP'li seçmen sonuçlardan duyduğu memnuniyetsizliğe kılıf bulmaya çalışırken bu sefer de "muhalif" kimliği ile tanınan Fox'u "askerler bastı, yayın kesildi, televizyonda sonuçların açıklanmasına izin verilmiyor" yalanını saldılar.

Belki de seçim sürecinin en komik hallerinden biri olan bu durum genç bir kız tarafından sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile duyuruldu. Elif Yıldırım isimli kız yaptığı yayında "Fox'u kapatmışlar, yayına başka bir şey veriyorlarmış. Fox'ta arkadaşı olan biri bize bu açıklamayı yaptı. İçerde yatak döşek yatıyorlarmış, İnce tehdit altındaymış." sözlerini sarf ettiği video sosyal medyada çokça alay konusu oldu. Zira canlı Fox'un yayınının kesilip kesilmediği, telefondan izlenebilecek kadar basit.

YSK ÜYELERİNİN İSTİFASI

Seçim sürecinin en can alıcı yalanlarından biri de 7 YSK üyesinin istifa ettiğinin uydurulması oldu. Özellikle AK Parti'nin seçim sonuçlarında manipülasyon yaptığı algısını oluşturmaya çalışan güruh, YSK'nın 7 üyesinin sonuçlara itiraz etmek için istifa ettiği yalanını piyasaya sürdü. Bu durumun doğruluğunun bulunmadığı da geç de olsa YSK Başkanı tarafından duyuruldu.

Sonuçlardan çok bahanelerin, yalanların ve manipülasyon girişimlerinin konuşulduğu bu seçimlerde, cahillikle suçlayanların ne kadar akıla lmaz şeylere inandığı ve kendi adayları tarafından bile şizofrenlikle suçlanabileceği ortaya çıktı.