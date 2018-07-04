CHP'li seçmenin genel başkan tercihi: Muharrem İnce

CHP'de "Genel Başkan kim olsun?" tartışmaları devam ederken ORC'den konuyla ilgili ilk anket geldi.

CHP'li seçmenlere "Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusunun yöneltildiği ankette İnce, Kılıçdaroğlu'nu açık ara farkla yendi.

CHP'LİLER İNCE'Yİ GENEL BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYOR

CHP'lilerin yüzde 53,9'u Muharrem İnce'yi CHP Genel Başkanı olarak görmek istediğini söylerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan olarak görmek isteyenlerin sayısı yüzde 41,4'te kaldı.

CHP'NİN KAYBETME RUTİNİ BOZULMAYACAK

Türkiye genelinde yapılan ankete göre ise CHP'de Genel Başkanın değişmesi CHP'nin kaybetme rutinini bozacak gibi görünmüyor.

CHP Genel Başkanı'nın Muharrem İnce olması halinde, Türkiye genelinde oy verecek seçmen sayısı yüzde 25,3 iken, yüzde 66,7'si oy vermeyeceğini ifade etti.

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