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CHP'li Selin Sayek Böke'den demokrasi açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Türkiye'nin OHAL ve diktatörlüğe değil, demokrasiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

04.04.2017 - 17:57
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CHP'li Selin Sayek Böke'den demokrasi açıklaması

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CHP Genel Başkan Yardımcıları; Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, referandum çalışması için geldikleri Diyarbakır'da partinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

"DİKTATÖRLÜĞE DEĞİL, DEMOKRASİYE İHTİYAÇ VAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Selin Sayek Böke, Türkiye'nin olağanüstü hal uygulamalarına ve diktatörlüklere değil, demokrasiye ihtiyacı olduğunu, bunun da yüzde 50+1 ile değil 80 milyonun ortağı olacağı, ihtiyaç duyacağı bir demokrasi olduğunu söyledi.

"DEMOKRASİ ÖZNESİ BİREYDİR"

Yüzde 100 siyasi katılım ve temsilyete imkan verecek, seçim barajını kaldıracak bir kanun teklifi verdiklerini anlatan CHP'li Böke, "Demokrasinin öznesi bireydir. bugün her birimize o sandığa gitmeden önce demokrasiyi yeşertmek için, birbirimizle konuşmak, birbirimizle yeniden barışı sağlamak ve o demokrasi talebine ortak olduğumuzu, meselenin bir memleket meselesi olduğunu anımsamaktan, elimizde olan bu gücü görmekten geçiyor." dedi.

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