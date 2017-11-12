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CHP'li Selin Sayek Böke'nin sözleri partisiyle çelişti

Atatürk'ü anmanın Anıtkabir'e gitmekle olmayacağını söyleyen Böke, Atatürk devrimlerinin ekonomide benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

12.11.2017 - 12:36
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CHP'li Selin Sayek Böke'nin sözleri partisiyle çelişti

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, ekonomi üzerinden hükümeti eleştirdi.

"ANITKABİR'E GİTMEK YETMEZ"

"Atatürk'ü anma" üzerinden yapılan eleştirilere değinen CHP'li vekil, Atatürk'ü anmak için sadece Anıtkabir'e gitmenin yeterli olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasının temeline Atatürk'ün devrimlerinin temel olması gerektiğini ifade eden CHP'li vekil, o anlara ait görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin sözleri partisiyle çelişti

KALKINMAYA HAYIR DİYEN CHP

Türkiye'nin 2023 vizyonuyla hizmete soktuğu projelere sık sık engel olmayan çalışan CHP, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sürekli eleştiriliyordu.

Kalkınma projelerine CHP'nin engel olmaya çalıştığını belirten Erdoğan, bu politikaların Atatürk'ün kurduğu partiye yakışmadığını sık sık dile getiriyordu.

MEGA PROJELER TÜRKİYE'YE YÜK

Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, mega projelerin Türkiye'nin sırtına yük olduğunu ifade etmişti.

CHP Türkiye'nin mega projelerine karşı haberi

CHP'li Selin Sayek Böke'nin sözleri partisiyle çelişti

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