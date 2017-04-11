CHP'li Selina Doğan: Bayramların tadı yok

Yemeğe CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP milletvekilleri Selina Doğan, Sezgin Tanrıkulu'nun yanı sıra Ermeni, Rum, Süryani Ortodoks cemaati üyeleri katıldı.

"BAYRAMLARIN TADI YOK"

Yemek öncesi konuşan Selina Doğan, "Oy kullanmayı, sandığa gitmeyi ihmal etmeyelim" dedi. Doğan çoğulculuğun önemine dikkat çekip, "Hep söylenir. 'Eski bayramların tadı yok' diye. İki yıldır bayramlarımızı artan bir tedirginlikle kutladık."

Selina Doğan: Eski bayramların tadı yok VİDEO





"HRANT DİNK'E SAHİP ÇIKMADIK"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise "Bu topraklarda binlerce yıl bir arada yaşadık. Bayramlarımızı beraber kutladık. Ama ne yazık ki hem uluslararası sermaye, hem içeridekiler dönem dönem bu güzellikleri bizden kopardılar. Bizim eksikliklerimizle beraber. Bütün uluslararası sermayenin çabalarına rağmen bizi ayrıştıramayacak kadar güçlü bağlarımız var. Bu bağlara sahip çıkamadığımızı biliyorum. Mesela benim hemşerim olan sayın Hrant Dink'e sahip çıkmadığımız için bir kez daha özür diliyorum" şeklinde konuştu.