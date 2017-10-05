CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, imamlara ve müftülere resmi nikah yetkisinin konuşulduğu komisyonda farklı bir konuyu gündeme getirdi.

Osmanlı döneminde papazların ve hahamların resmi nikah kıyma yetkisi olduğunu hatırlatan CHP'li vekil, şu an böyle bir talebin olmadığını söyledi.

"PAPAZLARIN, HAHAMLARIN HAKLARI..."

Selina Doğan, şöyle devam etti: "Gelin; Hristiyan din adamlarının; papazların, hahamların özlük haklarından bahsedelim. Onların eğitim alabilecekleri okulların olmadığından bahsedelim. Ben konuya bu açıdan yaklaşmak istedim."

CHP'li Selina Doğan: Papazların haklarını konuşalım VİDEO

FOTOĞRAF: CHP'nin Ermeni vekili Selina Doğan