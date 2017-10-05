taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.334
USD
3,5755
EURO
4,1919
ALTIN
146,32
PETR
56,9200

CHP'li Selina Doğan: Papazların haklarını konuşalım

İmamlara resmi nikah yetkisinin verilmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken CHP'li vekil papazların ve hahamların haklarını istedi.

05.10.2017 - 09:28
  1. Haberler
  2. Gündem
CHP'li Selina Doğan: Papazların haklarını konuşalım

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, imamlara ve müftülere resmi nikah yetkisinin konuşulduğu komisyonda farklı bir konuyu gündeme getirdi.

Osmanlı döneminde papazların ve hahamların resmi nikah kıyma yetkisi olduğunu hatırlatan CHP'li vekil, şu an böyle bir talebin olmadığını söyledi.

"PAPAZLARIN, HAHAMLARIN HAKLARI..."

Selina Doğan, şöyle devam etti: "Gelin; Hristiyan din adamlarının; papazların, hahamların özlük haklarından bahsedelim. Onların eğitim alabilecekleri okulların olmadığından bahsedelim. Ben konuya bu açıdan yaklaşmak istedim."

CHP'li Selina Doğan: Papazların haklarını konuşalım VİDEO

CHP'li Selina Doğan: Papazların haklarını konuşalım

CHP'li Selina Doğan: Papazların haklarını konuşalımFOTOĞRAF: CHP'nin Ermeni vekili Selina Doğan

İlginizi Çekebilir
Türk Kaplanı Endonezya'da boy gösteri
Türkiye'de tasarlanarak geliştirilen "Kaplan MT" tankı Endonezya'da görücüye çıktı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt
Dışişleri Bakanlığı: Tutuklanan zanlı ABD konsolosluğuna kayıtlı değil.
CHP'li Mehmet Bekaroğlu PKK'lı teröristlere üzüldü
Güvenlik güçlerinin Muğla'da teröristleri gözaltına aldığı an çekilen fotoğrafları paylaşan Bekaroğlu, yaşananlara "rezalet" dedi.
Yargıda FETÖ soruşturması
HSK, 39 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

482
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

127
Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Muğla'da 5 terörist öldürüldü

211
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

124
Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

279
Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

118
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM