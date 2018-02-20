CHP'li Şenal Sarıhan teröristlere şehit dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde Amerikan beslemesi terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, CHP'de bir skandal daha yaşandı.

PKK AĞZIYLA KONUŞTU

Partisinin kadın kolları kongresinde konuşan CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, PYD/YPG'li teröristleri "şehit" olarak nitelendirdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan CHP'li vekil, "Çocuklarımız gerçek olmayan iddialarla bir bir şehit ediliyor" ifadelerini kullandı.

SKANDALI GÜNEŞ ORTAYA ÇIKARDI

Turgay Güler'in Genel Yayın Yönetmenliği'nde okuyucuyla buluşan Güneş Gazetesi'nin ortaya çıkardığı skandal, gazetede "Çirkin Ses" ifadeleriyle manşete taşındı.

İşte Güneş Gazetesi'nin o manşeti;