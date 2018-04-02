taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.116
USD
3,9599
EURO
4,8803
ALTIN
169,45
PETR
69,6100

CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

CHP ile Saadet Partisi arasındaki ittifak görüşmelerini değerlendiren Kadıgil, koltuğunu vermeye hazır olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 09:31..
  1. Haberler
  2. Politika
CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi ittifak arayışında olan CHP, tüm siyasi partilerin kapılarını çalmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine hezimeti yaşamamak için ince ittifak konusunda hassas bir şekilde çalışıyor.

CHP-SP İTTİFAKI

Partiler arasındaki görüşmeler devam ederken, CHP PM üyesi Sera Kadıgil'den ittifakla ilgili olumlu bir çıkış geldi.

CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

"KOLTUĞUMU SAADET'E VERİRİM"

Geçmişte dine ve şehitlere ettiği hakaretlerle gündeme gelen Kadıgil, "Şunu biliyorum ki, 'Sera senin yerine Saadet Partisi'nden bir aday koymak zorundayız. Çünkü ittifaka gidiyoruz. 2019 giderse biteriz' derse kabulümdür. Öperim başımın üstüne koyarım. Şu ya da bu olacağım diyerek yola çıkan biri değilim." ifadelerini kullandı.

SERA KADIGİL'İN HAKARET DOLU TWEET'LERİ

CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

Türkiye siviller için barınak kurdu Esad vurdu

54
Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti Yunan basınında

115
Avusturya Türkleri sınır dışı etmeye çalışıyor

Avusturya Türkleri sınır dışı etmeye çalışıyor

156
CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

CHP'nin Ankara kulisleri hareketlendi

24
FETÖ yargılamaları devam ediyor

FETÖ yargılamaları devam ediyor

31
CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

CHP'li Sera Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı

105
Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM