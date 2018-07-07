taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.734
USD
4,5739
EURO
5,3732
ALTIN
184,64
PETR
77,1300

CHP'li Servet Ünsal yemin töreninde gözlüğünün kurbanı oldu

27. dönem milletvekilleri yeminlerini ederken CHP'nin Ankara Milletvekili Servet Ünsal, gözlüğünde yaşadığı problem yüzünden yemini 3 kez tekrarlamak zorunda kaldı.

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 15:45..
  1. Haberler
  2. Gündem

TBMM’de bugün 27. dönem milletvekilleri yemin etti. Bazı isimler yemin metnini okurken zor anlar yaşadı.

4 KEZ TEKRARLADI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Milletvekili Servet Ünsal yeminini ettikten sonra kürsüden ayrılırken Meclis Başkanı tarafından satır atlaması üzerine uyarıldı.

Uyarı üzerine tekrardan kürsüye gelen Ünsal, yeminini 3 kez daha tekrarlamak zorunda kaldı. Bunun üzerine Servet Ünsal, gözlük ile ilgili bir problem yaşadığını dile getirdi.

CHP'li Servet Ünsal yemin töreninde gözlüğünün kurbanı oldu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

47
Binali Yıldırım gazetecilerle vedalaştı

Binali Yıldırım gazetecilerle vedalaştı

73
Abdullah Gül, AGÜ mezuniyet törenine katıldı

Abdullah Gül, AGÜ mezuniyet törenine katıldı

358
Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te

98
Yeni sistem cuma günü işlemeye başlayacak

Yeni sistem cuma günü işlemeye başlayacak

73
AK Parti'de yeni dönemin ilk grup toplantısı

AK Parti'de yeni dönemin ilk grup toplantısı

76
Süreyya Yalçın'ın ağır plaj kıyafeti

Süreyya Yalçın'ın ağır plaj kıyafeti

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM