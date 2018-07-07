TBMM’de bugün 27. dönem milletvekilleri yemin etti. Bazı isimler yemin metnini okurken zor anlar yaşadı.

4 KEZ TEKRARLADI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Milletvekili Servet Ünsal yeminini ettikten sonra kürsüden ayrılırken Meclis Başkanı tarafından satır atlaması üzerine uyarıldı.

Uyarı üzerine tekrardan kürsüye gelen Ünsal, yeminini 3 kez daha tekrarlamak zorunda kaldı. Bunun üzerine Servet Ünsal, gözlük ile ilgili bir problem yaşadığını dile getirdi.

CHP'li Servet Ünsal yemin töreninde gözlüğünün kurbanı oldu VİDEO