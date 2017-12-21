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CHP'li Sezgin Tanrıkulu Meclis'te ortamı gerdi

Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği öğretmenlerin fotoğrafını göstererek devleti suçlayan Tanrıkulu, Meclis'te sert tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi | 21.12.2017 - 07:19..
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu Meclis'te ortamı gerdi

TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, beraberinde getirdiği dövizleri göstererek "Bunlar sizin sabıka kaydınız" dedi.

ÖRGÜTE TEK SÖZ ETMEDİ

Terör örgütü PKK tarafından hain bir şekilde katledilen Necmettin Yılmaz ile Şenay Aybüke Yalçın'ı da gösteren Tanrıkulu, ölümler nedeniyle PKK'ya karşı tek bir kelime etmeden devleti suçladı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu Meclis'te ortamı gerdi

"PKK'YI KINASANA"

Bu sırada AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Tanrıkulu'na "Nasıl katledildi? Utanmıyor musun? Kınasana, lanetlesene, kınasana, PKK’yı kınasana. Niye lanetlemiyor musun?" diye seslendi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu Meclis'te ortamı gerdi VİDEO

"TERÖRDEN Mİ YANASIN DİYORLAR..."

AK Parti tarafından terörün dilini kullanmakla suçlanan Sezgin Tanrıkulu, "AK Parti milletvekilleri bu kürsüye her çıktığımda ve insan haklarıyla ilgili konuştuğumda “Sen devletten mi yanasın, terörden mi yanasın?” diyorlar. Ben devletten de terörden de yana değilim, ben insan haklarından yanayım." diye cevap verdi.

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