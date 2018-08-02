Türkiye, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin alçak saldırısında şehit olan 11 aylık bebek ile annesinin yasını tutarken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu örgütü sevindirecek açıklamalara imza attı.
Habertürk canlı yayınına bağlanan CHP'li vekil, Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı.
PKK'LI DEĞİL 'PİKNİKÇİ'YMİŞ...
Terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanımını tartışmaya açan Tanrıkulu, PKK'lı diye pikniğe giden vatandaşların öldürüldüğü yalanını söyledi.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA yalanı VİDEO
11 AYLIK BEBEĞİ ŞEHİT ETTİLER
PKK'lı teröristleri piknikçi diye anlatan Sezgin Tanrıkulu, 11 aylık bebeğin annesiyle birlikte şehit edilmesinden sonra terörü kınarken PKK'nın adını ağzına almamıştı..