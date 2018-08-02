CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA yalanı

Etkili olan şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları, karayolundaki aracı sürükledi.

Üsküdar- Ümraniye- Çekmeköy metro hattının Üsküdar - Yamanevler kısmı bu sabah hizmete başladı.

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İsrail ulus devlet kavramı ordudaki askerleri küstürdü

İsrail vatandaşı olan ancak Yahudi olmayanları ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşürdüğü belirtilen "Yahudi ulus devlet" yasasına tepki gösteren Dürziler İsrail ordusundan istifa ettiğini açıkladı.