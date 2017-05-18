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CHP'li Tanal bu kez Ankara Adliyesi'nde olay çıkardı

Avukatların izinsiz eylem girişimi engellenince deliye dönen Tanal, adliyede arbede yaşanmasına neden oldu.

18.05.2017 - 14:01
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CHP'li Tanal bu kez Ankara Adliyesi'nde olay çıkardı

TANAL

Tutuklu avukatlar, yazarlar ve yöneticilerin 200 gündür tutuklu olmasına tepki göstermek amacıyla Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu Ankara Adliyesi'nde destek eylemi yapmak istedi.

TANAL CÜBBESİNİ GİYİP BİNAYA GİRMEK İSTEDİ

Mahmut Tanal da cübbesini giyerek Ankara Adliyesi'ne eyleme katılmaya geldi. Basın açıklamasının ardından oturma eylemi yapmak isteyen gruba Çevik Kuvvet ekipleri izin vermedi.

Avukatlara destek için Adliyeye gelen CHP Milletvekili Mahmut Tanal da binaya girmek istedi. Adliye kapısında önlem alan özel güvenlik grubun içeri girişine izin vermedi. CHP'li Tanal duruma müdahale ederek tartışma çıkardı.

CHP'li Tanal bu kez Ankara Adliyesi'nde olay çıkardı VİDEO

TANAL GERGİNLİK YARATTI

Bu sırada bir özel güvenlik görevlisi Tanal'ı iterek uzaklaştırmak isteyince gerginlik yaşandı. Tanal'ın milletvekili olduğunu öğrenen diğer özel güvenlikçiler araya girerek arkadaşlarını uzaklaştırdılar.

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